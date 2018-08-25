В «Единой России» прокомментировали перехват кокаина с логотипом партии

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко высказался в Facebook о задержании в Бельгии двух тонн кокаина с логотипом партии.

«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию», — написал депутат.

Он пошутил, что, возможно, торговцам наркотиками «просто понравился триколор с нашим медведем», поэтому они выбрали его для маркировки. «В любом случае день задался, было над чем посмеяться», — заключил парламентарий.

Во вторник в порту бельгийского Гента правоохранительные органы перехватили рекордную для этих мест партию наркотиков — около двух тонн кокаина стоимостью 100 миллионов евро. Вещество было доставлено в упаковках с облицовочной плиткой из Бразилии. Логотип «Единой России» был замечен на кадрах оперативной съемки, которую обнародовали бельгийские СМИ.

В настоящее время бельгийские следователи пытаются установить организаторов канала поставки.

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