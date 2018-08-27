Футболист прыгнул за мячом и заработал «жуткий» перелом

DJaLeeX / YouTube

Защитник испанской «Севильи» Серхио Эскудеро получил перелом руки во время матча против «Вильярреала». Видео эпизода опубликовано в YouTube-аккаунте DJaLeeX.

Эскудеро боролся в воздухе за мяч с футболистом соперника. 28-летнему испанцу не удалось удачно приземлиться — его вес при падении пришелся ему на руку, что вызвало перелом. Эскудеро покинул поле на носилках. Пользователи Twitter отмечали, что с трудом просмотрели эпизод с травмой.

«Этот парень из Севильи сломал руку — жутко до чертиков», — написал @NaathanByrne.

«От травмы Эскудеро меня чуть не стошнило. Надеюсь, руку не придется ампутировать», — написал @Celtic1Fc.

Встреча между «Вильярреалом» и «Севильей» закончилась нулевой ничьей.

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