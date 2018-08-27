Россия замахнулась на очередной советский рекорд

Российские шахтеры могут установить в 2018 году рекорд по добыче угля, побив предыдущее достижение — 420 миллионов тонн, установленное еще во времена Советского Союза. Об этом рассказал министр энергетики Александр Новак, которого цитирует ТАСС.

«В текущем году будет превышен рубеж в 420 миллионов тонн. И мы, скорее всего, превзойдем максимальный уровень добычи советского времени, достигнутый в 1988 году. Объемы обогащения, как мы ожидаем, также увеличатся до 195 миллионов тонн — это на 28 процентов больше», — сказал Новак.

По его словам, ожидается также рост инвестиций и налоговых выплат в угольной промышленности — до 130 и 100 миллиардов рублей соответственно.

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Также министр отметил, что рост добычи наблюдается в России последние шесть лет — в сумме на 15,5 процента, до 410 миллионов тонн. «Уже сейчас достигнуты те ориентиры по добыче, которые были поставлены на 2030 год. То есть мы идем со значительным опережением той программы. Если сравнивать с актуализированной программой 2014 года, то мы опережаем на три года, и поэтому в целом требует корректировки и сама программа, и постановка задач по вводу мощностей, по качеству поставляемого угля, по доле экспорта в поставках», — заключил Новак.

В 2017 году в России был побит советский рекорд по сбору пшеницы — 134 миллиона тонн. В результате уже в 2018-м экспортеры столкнулись со сложностями при поставках зерна за рубеж.

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