Актрису «Сплетницы» попросили уволить саму себя за плохой вкус

Фотомодель и актриса американского сериала «Сплетница» Блейк Лайвли опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок в клетчатом брючном костюме.

«Кто-нибудь собирается на пикник? Я возьму скатерть», — сострила она в описании к посту. Большинство поклонников засыпали Лайвли комплиментами, однако одному из них не понравилась одежда актрисы.

«Я говорю это со всей любовью и уважением. Пожалуйста, найми стилиста или уволь того, который сейчас с тобой работает», — говорилось в комментарии.

Публикация от Blake Lively (@blakelively) 24 Авг 2018 в 9:02 PDT

«Спасибо за ваши советы, сэр Алас. Я уже много раз пыталась уволить Блейк Лайвли. Но эта стерва возвращается снова и снова. Она никогда не оставит меня в покое», — отшутилась актриса.

По информации издания Footwear News, 31-летняя Лайвли доверяет только собственному вкусу, чтобы самой «контролировать все аспекты и большое эго».

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В августе участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян высмеяла своего мужа рэпера Канье Уэста за слишком маленький размер обуви. Женщина опубликовала видео в stories своего Instagram-аккаунта, на котором Уэст шел в белых носках и сандалиях из коллекции своего бренда Yeezy. «Итак, главный вопрос: подходит ли тебе этот размер?» — шутит Кардашьян на ролике.

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