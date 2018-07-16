Мужчин перестанут высмеивать за сандалии

Мужские сандалии стали популярной обувью на показах весенне-летних коллекций модных брендов в 2018 году. Об этом сообщает Independent.

В числе брендов, показавших свои варианты классических кожаных сандалий, были люксовые компании Louis Vuitton, Tom Ford, Paul Smith, Guiseppe Zanotti, Russell & Bromley и бренд среднего сегмента Cos. Более того, модели итальянской Bottega Veneta вышли на подиум в сандалиях, надетых на носки.

Публикация от TOM FORD (@tomford) 18 Июн 2018 в 6:20 PDT

По мнению издания, спортивные сандалии на ногах мужчин больше не будут поводом для насмешек — напротив, теперь они считаются стильной летней обувью. Такие сандалии представила, например, британская обувная компания Teva в коллаборации с японской Porter.

Публикация от t1222 (@t1222) 29 Май 2018 в 2:40 PDT

Стилисты порекомендовали носить сандалии с шортами, футболкой и рубашкой с короткими рукавами.

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В апреле рэпер Канье Уэст показал в своем аккаунте в Twitter фотографию в новых синих пластиковых сандалиях (в России их иногда называют «сланцами») из коллекции Yeezy, надетыми на носки. Пользователи социальной сети высмеяли фотографию. Один из них написал: «Сделать нечто уродливее кроксов сложно, но тебе это удалось». Другой заявил, что в носках и пластиковых сандалиях рэпер выглядит как заключенный провинциальной тюрьмы.

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