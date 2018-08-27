Русские мафиози Пельмень и Ленни Джи пошли под суд в Нью-Йорке

В Нью-Йорке (США) идет процесс над предполагаемыми главарями преступного синдиката Леонидом Гершманом и Алексеем Цветковым, известными в криминальных кругах как Ленни Джи и Пельмень. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

По словам прокурора Сары Эванс, «главными орудиями» синдиката, возглавляемого Гершманом и Цветковым, были страх и насилие. Как считает обвинение, они контролировали нелегальное игровое заведение на Кони-Айленд авеню и вымогали долги у проигравших посетителей. Также подсудимые были связаны с ворами в законе с просторов бывшего СССР.

Материалы по теме Доля воровская Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»

Гершман выполнял в синдикате роль вооруженного боевика, который, кроме того, торговал оружием. Обвинитель на судебном заседании также рассказала об эпизоде, когда Цветков «избил человека среди бела дня у своей кузовной мастерской».

24 августа сообщалось, что конфликт воров в законе, произошедший 12 августа в турецком городе Хопа, попал на видео. На кадрах видно, как криминальные авторитеты Миндиея Горадзе (Лавасоглы) и Джейран Кинцурашвили (Хонский) вместе со своими приближенными о чем-то беседуют, после чего разговор на повышенных тонах перерастает в драку.

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите нам: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!