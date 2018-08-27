ФАС признала маленькую женскую грудь физическим недостатком

Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области сочло оскорбительной для женщин рекламу застройщика «Аквилон Инвест», с изображением девушки с небольшим размером груди. В экспертном заключении говорилось, что реклама указывает на физические недостатки у женщин, а значит, противоречит требованиям части 6 статьи 5 федерального закона «О рекламе» в части использования оскорбительных образов.

В ведомство поступила жалоба на рекламный щит с изображением женщины, измеряющей грудь сантиметровой лентой. Рекламный слоган гласил: «У нас маленькие цены и много комплексов». На другом билборде запечатлена стоящая спиной девушка, которая сняла рубашку. «Дешевле, чем снять!» — говорится в подписи.

Авторы жалобы сочли рекламу сексистской, заявив, что она основана на эксплуатации сексуальности женского тела, оскорбляет и унижает представительниц женского пола.

«Русская служба Би-би-си», первой обратившая внимание на решение управления ФАС, обратилась в ведомство с просьбой пояснить критерии экспертного заключения, однако оперативного комментария получить не удалось. Юрлицу, разместившему рекламу, грозит штраф до 500 тысяч рублей.

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