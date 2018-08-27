Опубликованы первые кадры нового сезона «Настоящего детектива»

Телеканал HBO опубликовал первый тизер предстоящего третьего сезона сериала «Настоящий детектив». Ролик опубликован на YouTube.
Главную роль в новых эпизодах исполнит актер Махершала Али, лауреат премии «Оскар» за фильм «Лунный свет».
Третий сезон выйдет на экраны в январе 2019 года.
В 2017 году создатели сериала раскрыли детали нового сезона. Сюжет будет разворачиваться в штате Арканзас, на левом берегу реки Миссисипи. «Следующее действо "Настоящего детектива" расскажет историю жуткого преступления в сердце плато Озарк», — рассказали в HBO. Речь также пойдет о какой-то тайне, последствия которой «разыграются в трех разных временных периодах».
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