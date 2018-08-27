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Веганский фестиваль отменили после угроз охотников и фермеров

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Во французском городе Кале, департамент Па-де-Кале, из-за угрозы общественных волнений отменили фестиваль веганов, намеченный на сентябрь. Об этом сообщает издание The Local.

Мэр Кале заявил, что от проведения мероприятия пришлось отказаться, чтобы гарантировать безопасность и защитить устроителей и посетителей фестиваля. По его словам, стало известно, что кто-то сеет смуту и пытается устроить беспорядки. Он не уточнил, о ком идет речь, но добавил, что тема фестиваля тут ни при чем.

Организаторы веганского фестиваля предположили, что решение об отмене принято под давлением охотников и фермеров. По их словам, те высказывали недвусмысленные угрозы по поводу того, что произойдет, если мероприятию дадут ход.

Весной мясники обратились в министерство внутренних дел Франции и попросили защиты от воинствующих веганов. Они рассказали, что за последние несколько месяцев те забрызгали поддельной кровью около 15 магазинов, а также разбили камнями витрины и повредили их наклейками и надписями с призывами отказаться от мяса.

В свою очередь, французские фермерские организации требуют, чтобы правительство боролось с мерами, которые направлены против употребления мяса. Они добились отказа от введения вегетарианских обедов в школах и требовали запретить употреблять слова «стейк», «филе», «бекон» и «колбаса» в отношении продуктов, не содержащих мясо.

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