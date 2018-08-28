Полиция задержала в Москве 18 участников дорожного конфликта с перестрелкой

Сотрудники московской полиции задержали 18 человек, устроивших дорожный конфликт со стрельбой в районе Бирюлево Западное на юге столицы, передает ТАСС.

«Накануне вечером в службу 02 от граждан поступило сообщение о стрельбе по адресу: улица Булатниковская, дом 18. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что произошел дорожный конфликт, в результате которого несколько участников получили серьезные травмы», — сообщили в пресс-службе столичного главка.

По данным полиции, у одного из участников конфликта — 31-летнего мужчины — диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа и колото-резаное ранение живота. Другой мужчина в возрасте 28 лет получил огнестрельные и колото-резаные раны конечностей. Третий пострадавший 25 лет получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей носа, уточняет агентство «Москва».

Все пострадавшие госпитализированы.

Полиция начала проверку случившегося, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.

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