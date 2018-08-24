Силовые структуры
 
Последние новости
Россия задумалась о щелчке по американским политикам
В Кремле высказались об отсутствии Медведева
Бывшую модель Playboy с русскими корнями нашли убитой у себя дома
Ракетоносцам Ту-95МС поменяют двигатели
Центробанк захотел блокировать сайты вместо Роскомнадзора
Сотни гостей эвакуированы из отеля в Египте из-за загадочной смерти туристов
Москва аномально прогрелась 
Кремль отреагировал на выпад Кадырова против правозащитников
Шумахер начал плакать
Журналисты потребовали запретить Кадырову въезд в Москву «ради спокойствия»
Новости партнеров

Опубликовано новое видео перестрелки с полицией в центре Москвы

Перейти в «Мою Ленту»
Youtube / Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет России опубликовал на YouTube новое видео нападения на полицейских в центре Москвы. На кадрах видно, как переходящий проезжую часть мужчина внезапно начинает стрелять по двум сотрудникам МВД, проходящим по тротуару. Между ними начинается перестрелка, в ходе которой полицейский ответным огнем ранит нападавшего, и тот падает на землю.

Впоследствии мужчина скончался в больнице. Выяснилось, что он был 31-летним уроженцем Кабардино-Балкарии и, по предварительным данным, не принадлежал к экстремистским организациям.

По информации источника «Интерфакса» злоумышленник не имел опыта обращения с оружием: во время перестрелки он произвел не менее десяти выстрелов, попав в полицейского лишь один раз. Сотрудник получил непроникающее ранение в ногу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нападение на полицейских в Москве попало на видео
Появились подробности нападения на полицейских в центре Москвы
Неизвестный обстрелял полицейских в Москве
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:04 9 августа

Игра окончена

Банда GTA была кошмаром российских дорог. Теперь в ее истории поставили точку
19:3722 августа

Стали известны изменения в облике водительских прав

21:1523 августа

Опубликованы новые видео избиений заключенных в ярославской колонии

18:4323 августа

Разыскиваемого Россией кандидата в «короли» воров поймали и отпустили в Европе

Силовые структуры00:0120 августа

Получили по заслугам

Как элитные заключенные сидят в российских тюрьмах
10:1219 августа

В Москве совершено двойное убийство

18:3323 августа

Россиянку осудили за комментарии во «ВКонтакте»

15:1423 августа

Школьник-вор заночевал в торговом центре и покусился на гематоген

Силовые структуры00:0611 июля

«Я задержал дыхание, чтобы не выдать себя»

Он десять лет отстреливал цыган и мигрантов. Его арсеналу позавидовал бы спецназ
17:2416 августа

Опубликованы фотографии избитых отцом сестер Хачатурян

14:2023 августа

Собака по кличке Зло отобрала у заключенных наркотики

13:4423 августа

Чипы для новых водительских прав обойдутся в 36 миллиардов рублей

Россия
«А вы знали, что ваши сыновья хотели взорвать мавзолей?»
Как родители спасают детей от ФСБ
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»
Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
«Сегодня вы — завтра вас!»
Дефолт не погрузил страну в нищету, но отнял у россиян надежду
«Стукачество и подставы появляются, когда близится 37-й год»
Силовики решили посадить невинных подростков. Москвичи вышли на улицы
Анна Павликова«Будут и дальше сажать детей»
Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки
Центр по противодействию экстремизму в Орле проверят на экстремизм
Путин назначил посла России в Белоруссии
Все материалы
Мир
Тело и дело
Они построили рай в американской глубинке. Но все закончилось очень плохо
Учительницу в США арестовали за секс с восьмиклассником во время экскурсии
Россия задумалась о щелчке по американским политикам
США пригрозили санкциями всему миру
В США захотели запретить адвокату Бутиной говорить о ее деле
«Американцы такого не потерпят»
 
Опять в спину
Почему Турция стала врагом Америки
Все материалы
Бывший СССР
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Порошенко заявил о разрыве всех связей с Российской империей и Советским Союзом
«У власти была своя крыша»
Он хочет овладеть Карабахом и стать новым Пашиняном
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Назарбаев задумал перенять опыт Саакашвили
Жителям Латвии предложили самостоятельно защищаться в случае войны
Сел и поехал
В Эстонии автобусы стали бесплатными. Оказалось, это выгодно всем
Все материалы
Экономика
Дальше сами
Эта страна обманывала весь мир и жила в долг. Пришла пора платить
Бюджет как оружие
От политических игр иркутского губернатора-коммуниста страдает весь регион
Мертвые деньги
Торговая война с Китаем губит американские города. Трампу все равно
«Калашников» отказался смеяться над своим конкурентом Tesla
Боссы крупнейших компаний США пожаловались на Трампа
Германия согласилась на «зависимость» от России
Над Россией нависла угроза исчезновения конфет и мороженого
Все материалы
Силовые структуры
Вспомнишь и вздрогнешь
Об этих преступлениях Москва старалась забыть. Но это непросто
«Король нам не нужен»
Почему выборов главного вора России на самом деле не было
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Опубликовано новое видео перестрелки с полицией в центре Москвы
Опубликованы новые видео избиений заключенных в ярославской колонии
Разыскиваемого Россией кандидата в «короли» воров поймали и отпустили в Европе
Россиянку осудили за комментарии во «ВКонтакте»
Все материалы
Наука и техника
Подводная охота
Россия потеряла ядерную ракету, ее нашли в Америке. Что произошло на самом деле?
Тройничок
Apple сделает новые iPhone еще дороже. Что о них известно?
У людей нашли новый орган
Ракетоносцам Ту-95МС поменяют двигатели
Россия нашла замену украинским двигателям «Мотор Сич»
Названа неожиданная польза сахара
Обнаружена новая причина разгрома Наполеона
Все материалы
Спорт
Криштиану РоналдуЗолотой пас
Роналду принес Италии миллионы. Обогатились даже соперники
Роналду назвал лучший гол в карьере
Шумахер начал плакать
Дзюба нашел у «Зенита» русскую душу
Умер олимпийский чемпион
Дзюба вновь помог «Зениту» победить в Лиге Европы
Вздохи педальные
Самая длинная велогонка в мире закончилась во Владивостоке. Доехали не все
Все материалы
Культура
Наш удел — беспредел
Кино недели: якудза, алкоголизм и первый альфа-самец
«Секс в палатке должен быть быстрым и немножко грязным»
Что творилось на огромном рейве в трех часах от Москвы
Продажная шкура
Почему начальник должен рисковать собой, а писатель — бояться собственной тени
Актер из «Интернов» заявил в полицию об исчезновении жены с грудным ребенком
Стивен Сигал стал подмосковным предпринимателем
Россия победила на молодежном «Евровидении»
Умер автор песни Sweet Home Alabama
Все материалы
Интернет и СМИ
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
За тобой пришли
Они истребили и разграбили интернет. Теперь пришло время искупить грехи
Стали известны детали дележа 30 миллиардов главного редактора «МК»
«Я перегнала рак в другое место»
Экстрасенсы до сих пор снимают порчу и лечат импотенцию. Теперь через YouTube
Миллионы сайтов и труды Ленина окажутся под угрозой по инициативе Минкомсвязи
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Боевой раскрас
Рокеры, актеры, соблазнители: зачем мужчины подводят глаза и пудрятся
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Мишель Обама в платье Brandon MaxwellЗвездная ночь
Эти чернокожие женщины поставили мир на колени
Выбрана лучшая одежда для первого свидания
Nike обвинили в пропаганде жестокости из-за вещи
Подобраны лучшие юбки для всех типов фигуры
Определена внешность идеального любовника
Все материалы
Путешествия
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
«Слезь, скотина, мне не видно!»
Этот город сходит с ума и катится в Средневековье. Иногда туда приезжают русские
Sunflower Garden inside of the Singapore Changi AirportСтрасти небесные
Бани, каток и райские сады: куда сходить в лучших аэропортах мира
Унесенных в Черное море россиян спустя пять дней спас Христос
Сотни гостей эвакуированы из отеля в Египте из-за загадочной смерти туристов
Погнавшийся за туристами в Геленджике смерч попал на видео
Найдены способы легко перенести длительный перелет
Все материалы
Из жизни
Михаил ФоменкоРусский Тарзан
Его семья сбежала от Сталина в Австралию. Он ушел от нее в джунгли
У собак есть свои секреты
На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
«Одни видят в России медведей, другие хотят в нее переехать»
Россиянин уехал в США, нашел работу, бросил ее и пустился в приключения
Австралийка сколотила состояние на объятиях с незнакомцами
Американец склеил парня из мусора и обручился с ним
Отец отбил дочку у глотавшего ее четырехметрового питона
Обладательница самой большой груди Великобритании пожелала увеличить ее
Все материалы
Слоны тоже умеют летать
Что нужно вытряхнуть из роскошного Bentley Continental GT, чтобы получилась гоночная машина?
Львы и гепарды с четырьмя колесами
Автопроизводители разобрали имена всех диких кошек — как так получилось?
Автомобили с боковым двигателем
Когда лучший пассажир – это мотор
Cамый дорогой Nissan GT-R
Почему японский штучный суперкар за 900 тысяч евро сделали итальянцы?
Посмотрите, какой могла бы быть новая Lada Granta Sport
Представлен BMW Z4 третьего поколения
Рассекречен самый мощный и быстрый Lamborghini
Все материалы
Пора в избу
Как выглядят самые красивые домики в глуши
Миссионер из трущоб
Он попал в настоящую Индию и раскрыл ее тайны
На помойку
Старые квартиры в Москве дешевеют, но они никому не нужны
Житель Челябинска 28 лет не платил за квартиру и получил новое жилье
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
Ипотечную активность россиян объяснили отчаянием
Возможно, криминал
Они стоили копейки, за них убивали. Что вы знаете о квартирах лихих 90-х?
Все материалы