Опубликовано новое видео перестрелки с полицией в центре Москвы

Youtube / Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет России опубликовал на YouTube новое видео нападения на полицейских в центре Москвы. На кадрах видно, как переходящий проезжую часть мужчина внезапно начинает стрелять по двум сотрудникам МВД, проходящим по тротуару. Между ними начинается перестрелка, в ходе которой полицейский ответным огнем ранит нападавшего, и тот падает на землю.

Впоследствии мужчина скончался в больнице. Выяснилось, что он был 31-летним уроженцем Кабардино-Балкарии и, по предварительным данным, не принадлежал к экстремистским организациям.

По информации источника «Интерфакса» злоумышленник не имел опыта обращения с оружием: во время перестрелки он произвел не менее десяти выстрелов, попав в полицейского лишь один раз. Сотрудник получил непроникающее ранение в ногу.

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