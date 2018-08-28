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Несостоявшийся глава ДНР раскрыл факты «российской оккупации» Донбасса

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Юрий Лекстутес

Бывший исполняющий обязанности министра культуры и туризма самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Юрий Лекстутес, завербованный украинскими спецслужбами и «эвакуированный» ими на подконтрольную Киеву территорию, рассказал о фактах причастности России к «оккупации» части Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом во вторник, 28 августа, сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Как утверждают представители ведомства, Лекстутес в мае 2014 года присоединился к «незаконным вооруженным формированиям» (так в Киеве называют сторонников ДНР — прим. «Ленты.ру»), после чего «под кураторством спецслужб РФ принимал участие в организации псевдореферендума на временно оккупированной территории Донбасса» (11 мая 2014 года в ДНР состоялся референдум о независимости — прим. «Ленты.ру»). Также Лекстутес занимался в республике формированием органов власти и управления, подчеркивает СБУ.

Уже после назначения на должность исполняющего обязанности министра культуры и туризма Лекстутес «неоднократно посещал территорию России для выступлений на пропагандистских телеканалах и встреч с кураторами». «Впоследствии так называемый министр прекратил политическую деятельность и занимался предпринимательством во временно оккупированном Донецке», — заявили в СБУ.

Также утверждается, что после бегства на подконтрольную Киеву территорию Украины Лекстутес рассказал украинской контрразведке о своей деятельности в ДНР. Кроме того, он раскрыл СБУ «факты непосредственной причастности РФ к оккупации отдельных районов Донбасса и иной противоправной деятельности в Украине». После этого он может воспользоваться программой СБУ «Тебя ждут дома», которая поможет Лекстутесу избежать уголовной ответственности.

«В рамках открытого уголовного производства по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины ("Создание террористической группы или террористической организации") продолжаются следственные действия», — заключили в СБУ.

О бегстве Лекстутеса на Украину стало известно 26 августа. «Эвакуированный» украинскими спецслужбами бывший и.о. министра заявил, что в 2014 году должен был возглавить ДНР после свержения руководителя республики Александра Захарченко — с таким предложением к нему якобы обратился сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) России. Планы в жизнь не воплотились, а в декабре 2014 года Лекстутес был арестован в Донецке.

По версии Генпрокуратуры ДНР, он вместе с батальоном «Восток» завладел автомобилями Донецкого музыкально-драматического театра, Донецкого театра оперы и балета имени Соловьяненко и Академического ансамбля песни и танца «Донбасс» для использования «в своих корыстных целях». За несколько месяцев до ареста Лекстутес намеревался принять участие в выборах главы ДНР, однако не был зарегистрирован кандидатом, поскольку не предоставил в ЦИК республики подписные листы.

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Предыстория: Несостоявшийся глава ДНР сбежал на Украину
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