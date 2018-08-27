Несостоявшийся глава ДНР сбежал на Украину

Бывший исполняющий обязанности министра культуры и туризма самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Юрий Лекстутес был завербован украинскими спецслужбами и попросил их «эвакуировать» себя на контролируемую Киевом территорию. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам Лекстутеса, в 2014 году он должен был возглавить самопровозглашенную республику после свержения руководителя ДНР Александра Захарченко. Лекстутес утверждает, что некий сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) по прозвищу Иваныч предлагал ему силовую поддержку в том случае, если он согласится возглавить ДНР.

Помешала восхождению Лекстутеса Федеральная служба безопасности (ФСБ). По его словам, «в Кремле за Донбасс идет настоящая война между ФСБ и ГРУ». Побеждает в этой борьбе ФСБ — ее ставленник Александр Захарченко руководит республикой с 2014 года.

В декабре 2014 года Лекстутес был арестован в Донецке. По версии Генпрокуратуры ДНР, он вместе с батальоном «Восток» завладел автомобилями Донецкого музыкально-драматического театра, Донецкого театра оперы и балета имени Соловьяненко и Академического ансамбля песни и танца «Донбасс» для использования «в своих корыстных целях». За несколько месяцев до ареста Лекстутес намеревался принять участие в выборах главы ДНР, однако не был зарегистрирован кандидатом, поскольку не предоставил в ЦИК республики подписные листы.

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