Путин поддержал очередного олигарха

Компания Алексея Мордашова «Силовые машины» ожидает, что государство в 2019 году выделит на разработку газовых турбин большой мощности три миллиарда рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

Мордашов, который также возглавляет совет директоров «Силовых машин», выступил на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, которое прошло под председательством президента России Владимира Путина 27 августа. Там он, в частности, поднял тему разработки и производства своей компанией линейки отечественных газотурбинных установок (ГТУ) мощностью 65 и 170 МВт, а также строительства электростанции, на которой можно было бы получить референции для этих турбин.

«Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения и дал поручение выделить на эти разработки в формате государственного софинансирования три миллиарда рублей в 2019 году», — говорится в сообщении «Силовых машин».

Компания отмечает, что подобный проект удастся сделать «в рамках кооперации с предприятиями российского оборонно-промышленного и гражданского комплекса».

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство разрабатывает «дорожную карту» по импортозамещению производства газовых турбин. Инициатором этого проекта стали «Силовые машины» и их основной акционер Мордашов. В апреле он обращался в правительство с просьбой выделить ему половину предполагаемого бюджета — 7,5 миллиарда рублей.

Раньше это оборудование закупалось у Siemens, пока летом прошлого года не стало известно, что в обход санкций две турбины были направлены в Крым. Немецкий концерн обратился в суд с требованием вернуть турбины и выплатить компенсацию.

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