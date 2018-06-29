Назван срок появления российских аналогов турбин Siemens

Первые образцы российских газовых турбин большой мощности могут появиться через три-пять лет, сообщил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Да, имея наработки и компетенции "Силовых машин", имея наработки "Ростеха" в лице ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация — прим. «Ленты.ру»), думаю, удастся выпустить первые образцы оборудования через три-пять лет», — сказал министр.

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Россия не производит газовые турбины мощностью 110 мегаватт и выше. Оборудование, считающееся основным на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, импортируется. Отсутствие российских технологий создания больших турбин в условиях западных санкций стало одной из причин спора с немецкой Siemens по поставкам силовых агрегатов в Крым.

На двух электростанциях «Газпром энергохолдинга» и «Интер РАО» в России работают семь турбин 110 мегаватт производства совместного предприятия структуры «Ростеха», «Роснано» и «Интер РАО», но они требуют доработки и не выпускаются в промышленных масштабах.

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