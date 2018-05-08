Названы сроки полета российско-китайского самолета

Первый полет создаваемого Россией и Китаем широкофюзеляжного самолета CR929 состоится примерно в 2025 году, сообщил портал The Paper со ссылкой на главного инженера по перспективным исследованиям COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) Яна Чжигана.

По его словам, «проект CR929 реализуется согласно плану», так что «к 2025 году состоится первый полет самолета». Главный инженер отметил, что в настоящее время стороны находятся на начальном этапе разработки и проектирования авиалайнера. Он подчеркнул, что самолет будет отвечать всем необходимым техническим требованиям рынка, а при его создании найдут применение самые передовые композитные материалы и высокотехнологичные решения.

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Оператором проекта CR929 выступает CRAIC (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation). О создании совместного предприятия «Объединенной авиастроительной корпорацией» и COMAC было объявлено в мае 2017 года в Шанхае (Китай). Бюджет программы оценивается в 13-20 миллиардов долларов.

В базовой комплектации авиалайнер рассчитан на 280 мест с дальностью полета 12 тысяч километров. Проектирование самолета будет проводиться в России, сборка — в Китае. Авиалайнер на первом этапе получит западные двигатели General Electric или Rolls-Royce. В дальнейшем силовые агрегаты должны заменить на российский ПД-35 или китайский CJ2000.

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