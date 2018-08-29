В Перми коллектор избил оперную певицу за несуществующие долги

Артистка пермского театра оперы и балета Виктория Лебедева обвинила коллектора в избиении. Об этом в среду, 29 августа, сообщает РЕН ТВ.

«Инцидент произошел 15 августа. В квартиру женщины постучался 37-летний мужчина и потребовал позвать Светлану. Артистка открыла дверь, чтобы объяснить, что он ошибся. Незнакомец же решил, что перед ним — искомая должница, и начал ей угрожать», — говорится в сообщении.

Мужчина попросил Лебедеву показать паспорт, но та отказалась. Тогда коллектор заявил, что к ней будут приходить домой каждый день, после чего попытался уйти. Однако артистка бросилась за ним, снимая происходящее на видео. Она требовала, чтобы мужчина остановился и ждал полицию. После этого коллектор набросился на нее и избил.

Первое время после инцидента Лебедева проходила лечение амбулаторно, однако накануне ей стало плохо, и ее госпитализировали.

29 сентября 2017 года сообщалось, что следователи обнаружили в Ульяновске коллектора, угрожавшего пенсионерке и ее внучке из Санкт-Петербурга убийством за невыплату долга в 40 тысяч рублей.

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