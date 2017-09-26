СК проверит новые сообщения об угрозах петербургских коллекторов должникам

Следственный комитет (СК) проверит новую информацию о незаконной деятельности коллекторов в Петербурге, которые стали фигурантами уголовного дела после угроз пенсионерке убийством ее внучки. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 26 сентября.

Поводом для проверки стала публикация в прессе о том, что эти же самые взыскатели угрожали убийством семье петербуржца и повредили его имущество. Мужчина и его родные оказались жертвами коллекторов, несмотря на то, что сами не брали деньги в долг. Их преследовали лишь в связи с тем, что сестра пострадавшего — подруга должницы. Петербуржец также сообщил, что на странице в социальных сетях одного из предполагаемых коллекторов опубликованы фотографии 10 детей с крестами на лице.

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Эта информация будет проверяться в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению пенсионерки об угрозах коллекторов.

23 сентября Пятый канал рассказал о пожилой жительнице Петербурга, которая взяла 15 тысяч рублей в одной из микрофинансовых организаций. Она выплатила эту сумму, однако не смогла возместить 40 тысяч рублей, образовавшихся в виде пени. Коллекторы отправляли пенсионерке сообщения на телефон со словами «Умри» и «Готовь гроб», выбивая таким образом долг. Затем они прислали должнице и ее родственникам фотографии четырехлетней внучки на фоне гроба и похоронного венка. Снимок сопровождался подписью «Убита за долги».