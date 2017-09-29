Угрожавшего убийством пенсионерке и ее внучке коллектора задержали в Ульяновске

Следователи обнаружили в Ульяновске коллектора, угрожавшего пенсионерке и ее внучке из Санкт-Петербурга убийством за невыплату долга в 40 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 29 сентября.

В ходе расследования уголовного дела о вымогательстве было установлено, что один из взыскателей является уроженцем Ульяновска. 31-летний Рустам Мавлютов работал оператором контакт-центра микрофинансовой организации «Бутик финансовых отношений». Туда вылетели следователи и задержали подозреваемого. По месту его жительства и работы были проведены обыски, в ходе которых изъяты компьютерная техника, средства связи, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

В ближайшее время коллектор будет этапирован в Петербург для заключения под стражу и предъявления обвинения. Сейчас правоохранители разыскивают его сообщников.

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25 сентября сообщалось о возбуждении уголовного дела в связи с незаконными действиями взыскателей в отношении петербурженки. Она взяла в долг 15 тысяч рублей в одной из микрофинансовых организаций, выплатила его, однако коллекторы начали терроризировать женщину из-за 40 тысяч рублей, насчитанных ей в качестве пени за просрочку выплат. Выбивая долг, коллекторы отправляли ей СМС со словами «Умри» и «Готовь гроб». Затем они прислали должнице и ее родственникам фотографии четырехлетней внучки на фоне гроба и похоронного венка. Снимок сопровождался подписью «Убита за долги».

Позже с жалобами на этих же коллекторов обратился еще один житель Петербурга. Взыскатели угрожали ему и его родным убийством и повредили его имущество. Ни мужчина, ни члены его семьи не брали деньги в долг. Их преследовали лишь в связи с тем, что сестра пострадавшего — подруга должницы. Петербуржец также сообщил, что на странице в социальных сетях одного из предполагаемых коллекторов опубликованы фотографии 10 детей с крестами на лице.