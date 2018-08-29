На арктическом острове Алджера прошли первые археологические раскопки

На острове Алджера архипелага Земля Франца-Иосифа прошли археологические работы по исследованию остатков уникального памятника — «лагеря Циглера», который в 1901 году установила норвежско-американская экспедиция под руководством Эвлина Болдуина. Об этом ТАСС сообщил директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

Подобные раскопки проводились на острове впервые и продлились около трех недель. «Собранный материал теперь будем анализировать и обобщать», — сказал Кирилов.

По словам начальника отдела сохранения историко-культурного наследия парка Евгения Ермолова, который руководил экспедицией, в этом году было важно зафиксировать объект как археологический памятник и поставить его на учет. Были определены границы объекта, проведены топографическая съемка местности на большой площади и шурфовка для выявления наличия культурного слоя. Археологи нашли остатки обсерваторий, которые использовались для изучения магнитного поля Земли и запуска воздушных шаров, которые наполнялись водородом.

«Недалеко от лагеря стояла установка, которая вырабатывала водород для запуска воздушных шаров - их запускали, чтобы отправлять сообщения на большую землю, такая экстравагантная вещь была. Водород производили при помощи серной кислоты, куда бросали железо, свинец и цинк. Нам удалось найти дно и часть стенок от этого большого деревянного чана, где была серная кислота», — уточнил Ермолов, добавив, что ученые нашли множество предметов, часть из которых необходимо консервировать, чтобы они не разрушились.

База и продовольственный склад экспедиции Болдуина, которые называют «Лагерем Циглера» — один из самых хорошо сохранившихся исторических памятников на Земле Франца-Иосифа. Он находится на песчаном берегу, который в последние годы из-за изменения климата в Арктике подвергается разрушению прибоем. Пять лет назад база стояла более чем в десяти метрах от края земли, а сейчас ее попадает в зону обрушения берега. В этом году он продолжил разрушаться из-за частых дождей и размывания грунта.

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