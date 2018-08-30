Взорвавшего магазин в Петербурге отправили в психбольницу

Суд Петербурга отправил на принудительное лечение обвиняемого в теракте в петербургском супермаркете «Перекресток» Дмитрия Лукьяненко, который в ходе следствия был признан невменяемым по итогам судебно-психиатрической экспертизы. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

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«Калининский районный суд города Санкт-Петербурга, удовлетворив ходатайство следователя, вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт")», — говорится в сообщении.

Для прохождения стационарного лечения Лукьяненко направлен в ФКУ «Санкт-Петербургская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Министерства здравоохранения Российской Федерации до декабря 2018 года.

9 января в сети появилось фото, на котором, предположительно, изображена бомба из магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Лукьяненко был задержан 30 декабря сотрудниками ФСБ России; он рассказал, что устроил теракт ради популяризации секты экстрасенсов.

В результате взрыва, который произошел 27 декабря у камер хранения в магазине «Перекресток», пострадали 18 человек.

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