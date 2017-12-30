Задержан исполнитель теракта в Петербурге

Задержан исполнитель и организатор взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Мужчину передали представителям Следственного комитета. Его допрашивают.

Об ответственности за взрыв заявила запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Ассоциированное с ИГ информагентство Amaq уточнило, что к теракту в магазине причастен отряд амнията (служба безопасности) исламских экстремистов.

В результате взрыва, прогремевшего вечером 27 декабря на первом этаже возле камер хранения «Перекрестка», пострадали 18 человек. Президент России Владимир Путин назвал это террористическим актом, хотя следствием произошедшее квалифицировано как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

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