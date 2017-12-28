Появилось фото подозреваемого в совершении взрыва в Петербурге

В сети появилась фотография мужчины, который, по предварительным данным, может быть причастен к взрыву в петербургском супермаркете «Перекресток». Снимок в четверг, 28 декабря, публикует «Росбалт».

На кадре изображен мужчина, предположительно, среднеазиатской наружности. Он одет в зеленую толстовку с капюшоном, черные спортивные штаны и темные кеды. По предварительным данным, подозреваемый некоторое время ходил по магазину, после чего удалился, ничего не купив. Мужчина попал в объективы камер наблюдения.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают произошедший в Санкт-Петербурге взрыв следствием плохой работы спецслужб.

28 декабря президент Владимир Путин назвал произошедшее в супермаркете терактом.

Взрыв в камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина произошел вечером 27 декабря. Его мощность оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следователи установили, что в супермаркете взорвалась самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. По последним данным, пострадали 13 человек.

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