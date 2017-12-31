СК спустя три дня после Путина признал взрыв в Петербурге терактом

Предполагаемому организатору и исполнителю взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге предъявлено обвинение в совершении террористического акта. Об этом говорится в сообщении официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светланы Петренко, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в воскресенье, 31 декабря.

Обвиняемый помещен под арест до 28 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга. Ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза, поскольку он с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере.

В СКР подчеркнули, что мужчина умышленно изготовил и заложил в супермаркете самодельное взрывное устройство. Недалеко от этого места он также спрятал две флешки с информацией о причинах своих действий и фотографиями бомбы.

Злоумышленник был задержан 30 декабря. По данным источников «Фонтанки» и «Интерфакса», это 35-летний петербуржец по имени Дмитрий, причисляющий себя к националистическому движению. На допросе мужчина рассказал следователям, что устроил взрыв ради популяризации некой секты экстрасенсов.

В результате взрыва, прогремевшего в петербургском «Перекрестке» 27 декабря, пострадали 18 человек. Первоначально СКР квалифицировал произошедшее как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом. На следующий день, 28 декабря, президент России Владимир Путин, выступая перед военнослужащими в Кремле, назвал случившееся террористическим актом.

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