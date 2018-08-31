Путешествия
 
Последние новости
На Украине раскрыли сеть по «вмешательству в выборы»
Разозлившиеся из-за Трампа в подгузниках лондонцы придумали месть мэру
Министр спорта России высказался о допинге биатлонистов
Москвичам рассказали о погоде в последний день лета 
Обрушившуюся крышу римской церкви сняли на видео
В США назвали сроки введения новых пошлин на китайские товары
Скорбящую обезьяну сфотографировали с мертвым детенышем на руках
Зубы хоккеиста и олимпийскую майку отдадут нуждающимся
В газете 1995 года обнаружили секретный код
Новости партнеров

В Черном море взорвался гидроцикл с туристами

Перейти в «Мою Ленту»

В районе курортного поселка Кабардинка в Краснодарском крае взорвался гидроцикл с туристами. Об этом сообщает региональное издание «Кубань 24».

В момент взрыва, который произошел в Черном море, на гидроцикле находился мужчина с ребенком. На снятых очевидцами кадрах видно, как путешественников внезапно выбрасывает в воздух ударной волной после взрыва. В результате инцидента оба туриста получили тяжелые травмы, в настоящее время они находятся в больнице.

Ранее в августе пассажирам, вылетавшим из Барселоны, пришлось экстренно покинуть самолет после того, как на борту взорвался портативный зарядный блок. Инцидент произошел в самолете авиакомпании Ryanair. Зарядное устройство загорелось, когда было подключено к телефону одного из путешественников, предположительно, гражданина Новой Зеландии.

***

Обратная связь с отделом «Путешествия»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru
Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Под Геленджиком в море взорвался гидроцикл, двое пострадали
Взорвавшийся на борту гаджет вызвал массовую панику среди пассажиров
Пассажиры повыпрыгивали на крыло самолета из-за шутки про бомбу
Путешествия
Путешествия00:0124 августа
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте

«Привет, красавица! Пообщаемся?»

Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
15:2230 августа

В Альпах исчез туристический самолет

16:4125 августа

Тело россиянки 30 лет пролежало на Эльбрусе

12:3028 августа

Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды

Путешествия00:0225 августа
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, Германия

На Берлин!

Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
12:0311 августа

Статую святого XII века осквернили синей кошачьей мордой

20:5730 августа

Раскрыты подробности дебоша таджика на рейсе Москва — Душанбе

13:2829 августа

Женщина-пилот спрыгнула с самолета на ходу и прославилась

Путешествия00:4516 августа

«Слезь, скотина, мне не видно!»

Этот город сходит с ума и катится в Средневековье. Иногда туда приезжают русские
16:1110 августа

Медуза убила семилетнюю чемпионку по плаванию

16:2230 августа

Пьяные евреи подрались с украинцами и задержали рейс

17:4127 августа

Сергей Зверев устроил истерику в аэропорту и попал на видео

Россия
«Приходит 70-летняя дама и говорит: дайте мне молодость»
В России придумали, как победить женскую старость. У медиков уже есть план
Россиян перед выборами напугали ржавой водой и «зигами»
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
Подсчитаны траты родителей на подготовку ребенка к школе
Мужчина ослеп после пыток в полиции и разочаровался в российском правосудии
Дети сбежали из сада через дыру в заборе и нашлись в другом конце Магадана
Все материалы
Мир
«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»
Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
Жену Нетаньяху обвинили во взятках ради имиджа мужа
Разозлившиеся из-за Трампа в подгузниках лондонцы придумали месть мэру
Вашингтону пообещали устрашающие последствия в случае удара по Сирии
Обрушившуюся крышу римской церкви сняли на видео
Берег смерти
Америка и Китай едва не устроили ядерную войну. Всех спас Советский Союз
«Не время играть мускулами»
 
Все материалы
Бывший СССР
Легенда латвийской авиации Герберт ЦукурсПалач и джентльмен
Прославленный летчик стал нацистским преступником. Его 20 лет разыскивал «Моссад»
Узбекские воры в законе решили подчиниться российскому криминалу
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Киев подготовился к расторжению Договора о дружбе с Россией
На Украине раскрыли сеть по «вмешательству в выборы»
Руины уничтоженного обстрелами донецкого аэропорта сняли на видео
Украина запретила въезд российскому дипломату
Все материалы
Экономика
Путин смягчил пенсионную реформу
Президент дал поблажки всем, и особенно женщинам. Это будет дорого
Титов раскритиковал Набиуллину
Удивить мир
Уникальные отечественные технологии были представлены в Париже
Сергунина анонсировала образовательный бизнес-форум «Трансформация 4»
В США назвали сроки введения новых пошлин на китайские товары
Рублям предрекли тотальное обновление
У россиян появился новый способ передать наследство
Все материалы
Силовые структуры
Атомный бес
Советские военные шли на безумные опыты с радиацией. Люди до сих пор в опасности
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного проверили психиатры
Избитый в колонии осужденный проиграл суд тюремщикам
«Это будет клеймо по жизни»
Российские девушки продают себя за миллионы. Жажда роскоши приводит их в тюрьму
Сотрудник ФСБ пытал бизнесмена охотничьим карабином
Арестован начальник службы транспортной безопасности московских вокзалов
Все материалы
Наука и техника
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Каникулы дракона
Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
Найден способ спасти сотни тысяч людей от смерти
В Арктике нашли «климатическую бомбу»
На египетской мумии обнаружили скрытые письмена
В России объяснили «потерю аппетита» к Су-57
Генерал-майор рассказал об участии России в создании F-35
Все материалы
Спорт
«Ненавижу играть против нее»
Старшей сестре Серены Уильямс 38. И она по-прежнему опасна
Министр спорта России высказался о допинге биатлонистов
Зубы хоккеиста и олимпийскую майку отдадут нуждающимся
ЦСКА и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Назван гонорар Нурмагомедова за бой с Макгрегором
«Уфа» полчаса играла против девятерых и вылетела из Лиги Европы
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
Бойцы MMA играют по-грязному. На допинге даже звезды
Все материалы
Культура
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
«Тема сексуальности была под запретом»
Превращение девочки в объект желания на фотографиях из американской глубинки
Иосиф броский
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле
Избивший диджея Smash депутат подал в суд на Тимати
Депардье заподозрили в изнасиловании и домогательствах
Умер Иосиф Кобзон
Раскрыты детали смерти Кобзона
Все материалы
Интернет и СМИ
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Яндекс» почистил поисковую выдачу из-за угрозы блокировки
«Мы никогда не будем смешнее русских»
Русские мемы свели с ума иностранцев и вышли на международный уровень
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
В газете 1995 года обнаружили секретный код
Обвиненные в геноциде мусульман военные Мьянмы нашли «убежище» во «ВКонтакте»
В сети вспомнили концерт Кобзона в Ичкерии
Все материалы
Ценности
Понять и побить
Как назвать модную одежду, чтобы не отхватить в российской глубинке: тест
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Невеста Джастина Бибера пришла к священнику с надписью «Россия» на груди
Россиянка назвала лучшие позы для фото в Instagram
Меган Маркл нарушила правила и появилась в откровенном платье
Джастин Бибер пришел на свидание с расстегнутой ширинкой
Все материалы
Путешествия
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
В Альпах исчез туристический самолет
В Черном море взорвался гидроцикл с туристами
Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды
Раскрыты подробности дебоша таджика на рейсе Москва — Душанбе
Все материалы
Из жизни
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»
Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
Уткнувшаяся в телефон женщина проигнорировала тонущую дочь
Бутерброд спровоцировал массовую драку в поезде
Все материалы
Неформат
Уголок жесткого тюнинга на Московском автомобильном салоне
Автосалон, которого не было
В Москву не довезли множество новинок — мы сделали это за автопроизводителей
Все новинки московского автосалона
Премьеры ММАС 2018 в одной галерее
Renault Arkana во всех подробностях
Все, что нужно знать про новый французский кроссовер для России
Mercedes-Benz S-Class стали оснащать двухлитровым двигателем
Из конструктора Lego сделали Bugatti Chiron. И на нем можно ездить
Прототип Skoda расскажет о будущем «заряженных» RS-моделей
Все материалы
Под мостом
Сколько стоит жилье в Крыму
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке
Квартиру известного коллекционера обворовали в Москве
Шокировавший известного блогера дом решили снести
Названы самые вонючие города России
Все материалы