Норвежский министр ушел в отставку ради американской карьеры жены

Министр транспорта и связи Норвегии Кетил Сульвик-Ульсен принял решение уйти в отставку ради карьеры жены, которая работает врачом в США. Об этом сообщает газета Dagbladet.

По словам 46-летнего политика, его семья на год уезжает в Соединенные Штаты. «Моей жене предложили работу в крупной детской больнице в Бирмингеме, штат Алабама. Когда появляется такая фантастическая возможность, обязательно воспользуйтесь ею», — заявил он.

Сульвик-Ульсен также добавил, что его жена постоянно жертвовала собой ради него, а теперь настало время пойти на такой же шаг для нее. Кроме того, министр рассказал, что длительное время быть в разлуке с семьей — не самый правильный выбор, поэтому едут в США они все вместе. «Сейчас детям 12 и 10 лет, так что им будет тоже интересно в новой стране с новым языком», — сказал он.

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Политик отметил, что премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг восприняла эту новость с пониманием. Сульвик-Ульсен указал, что хотел бы из США при этом продолжить свою работу в Партии прогресса, однако поймет, если правительство сочтет это невозможным или неправильным.

Как сообщается, пост главы Минтранса займет нынешний министр сельского хозяйства Джон Георг Дейл.

Ранее в августе министр рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг ушел в отставку после поездки в Иран. Ему пришлось покинуть как этот, так и должность заместителя главы Партии прогресса из-за скандала с нарушением правил безопасности: о поездке министерству и правительству он сообщил лишь спустя два дня после прибытия в республику.

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