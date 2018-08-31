ДНР пообещала отомстить за убийство Захарченко

Глава Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в комментарии Донецкому агентству новостей заявил, что республика отомстит за убийство главы Александра Захарченко.

«Донецк отомстит за это преступление», — пообещал Пушилин. Также он назвал произошедшее «очередной агрессией со стороны Украины».

Захарченко получил смертельное ранение при взрыве, произошедшем 31 августа в донецком кафе «Сепар», которое расположено недалеко от его резиденции. Также в инциденте пострадали еще трое человек, в том числе, министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Власти непризнанной республики считают произошедшее терактом.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает убийство Захарченко как теракт, а также обвинила в этом украинские власти.

В свою очередь, Служба безопасности Украины(СБУ) предположила, что убийство главы ДНР является «результатом междоусобных войн», однако, по одной из версий, за преступлением может стоять Москва.

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