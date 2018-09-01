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Содействующих наркоманам россиян захотели посадить

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Наркотические статьи могут расширить за счет дополнения 230-й статьи Уголовного кодекса РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») пунктом о содействии употреблению наркотиков. Об этом сообщил представитель Следственного комитета (СК) Павел Зенкович на заседании по профилактике употребления и распространения наркотиков среди несовершеннолетних в Общественной палате, передает РИА Новости.

Спикер заявил о необходимости законодательно зафиксировать понятие содействия. «Сюда уже попадут лица, которые предоставляют квартиры для употребления наркотических средств, так называемые "кольщики", которые сами ставят инъекции, лица, которые приносят наркотик по просьбе покупателей — чьи действия мы сейчас не можем квалифицировать как склонение», — рассказал Зенкович.

Он отметил, что на сегодняшний день при задержании сбытчика без наркотика на руках, его можно привлечь к ответственности по части первой статьи 228 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») при условии, что вещество передавалось в значительном размере.

Как пояснил представитель ведомства, предложение сформировано на базе наработок СК, но пока не оформлено в законопроект. Решение о необходимости внесения поправки вызвано тем, что подростки стали чаще торговать наркотиками с целью повышения материального благосостояния, при этом не употребляя их.

Согласно современному законодательству, сбытом не признается введение инъекций другому человеку, если наркотик принадлежит последнему. Также не наказуемо приобретение запрещенных веществ посредником на деньги потребителя и по его просьбе.

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