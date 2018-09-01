Президент России Владимир Путин порассуждал о деловых костюмах и первом впечатлении на встрече с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками в Сочи. Его слова передает РИА Новости.

«Я сейчас изменил свое отношение к этому вопросу (выбору делового костюма для встреч — прим. «Ленты.ру»). Встречают-то по одежке, как у нас говорят, поэтому внешний вид имеет значение», — признался он.

Путин пояснил, что неформальный костюм изначально не располагает к деловым переговорам, создавая определенную атмосферу.

Однако он призвал не забывать вторую часть поговорки: «Встречают по одежке, а провожают по уму». «Поэтому, как бы вы ни оделись, даже если в кальсонах придете, извините за моветон, и будете излагать нечто такое, что сразит математический мир, то через минуту все забудут, в чем вы одеты», — подчеркнул президент.

1 сентября Путин прибыл в Сочи, где встретился с воспитанниками образовательного центра для одаренных детей «Сириус». Центр был создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе главы государства в декабре 2014 года. Во время визита президент ответил на вопросы учеников центра и ознакомился с их проектными работами.

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