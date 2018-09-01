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Актрису из «Скорой помощи» застрелили полицейские

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Ванесса Маркес

Актрису Ванессу Маркес, которая сыграла медсестру Венди Голдман в американском сериале «Скорая помощь», застрелили в ее собственном доме в Лос-Анджелесе полицейские. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Как отмечает издание, стражей порядка вызвал арендодатель Маркес, который был обеспокоен ее психическим состоянием — она вела себя агрессивно. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов и врачи-психиатры полтора часа уговаривали 49-летнюю женщину поехать в больницу, но та отказывалась.

Во время разговора актриса схватила игрушечный пистолет, который полицейские приняли за настоящий — им пришлось стрелять. В Маркес попала по меньшей мере одна пуля. Женщину госпитализировали, но медики не смогли ее спасти.

Полицейский департамент Лос-Анджелеса расследует случившееся.

Актриса снималась в «Скорой помощи» с 1994 по 1997 годы. Сам сериал выходил на экраны в течение 15 сезонов — с 1994 по 2009-й. За время своего существования он получил 23 премии «Эмми».

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