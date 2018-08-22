Умерла актриса из «Чумовой пятницы»

В городе Скотсдейл, штат Аризона, скончалась американская актриса Барбара Харрис. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на близкую подругу артистки Чарну Халперн.

Харрис было 83 года. Она умерла от рака легких.

Последние недели перед смертью актриса находилась в хосписе и, по словам Халперн, оставалась остроумной и активной до конца.

«А что мне делать, просто ждать, пока умру?» — говорила Харрис медсестрам, вспоминает ее подруга.

Барбара Харрис прославилась как бродвейская актриса. Ее театральные роли принесли ей такие премии, как «Тони» и Obie.

Она также сыграла в фильме «Семейный заговор» Альфреда Хичкока, драме «Тысяча клоунов» и криминальной комедии «Убийство в Гросс-Пойнте», а также в оригинальной «Чумовой пятнице» 1976 года. За роль в картине «Кто такой Гарри Келлерман и почему он говорит обо мне ужасные вещи?» она была номинирована на «Оскар».