Умерла звезда «Крестного отца»

В Палм-Спрингс, штат Калифорния, скончалась джазовая певица и актриса Моргана Кинг. Об этом сообщает The Washington Post.

Она умерла еще 22 марта, однако об этом стало известно только сейчас. Информацию о смерти подтвердили в офисе судмедэксперта округа Риверсайд.

Ей было 87 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание — неходжкинская лимфома.

Моргана Кинг наиболее известна по роли Кармелы Корлеоне (жена дона Вито Корлеоне) в фильмах «Крестный отец» и «Крестный отец 2». Она также снялась в картинах «Рожденные в Бруклине» и «Нунцио».