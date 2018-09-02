Матч советских футболистов с немцами в войну увековечили снимком Месси

В краснодарском селе Витязево на памятник советским футболистам, обыгравшим немцев во время Великой Отечественной войны, поместили фотографию нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Снимок появился в материале «Комсомольской правды».

По информации издания, средства на памятник собирали родственники футболистов и жители Витязево. То, что рядом со списком советских футболистов находится изображение Месси с мячом Лиги чемпионов, вскрылось только на открытии мемориала.

«Листик с текстом-черновиком был у спонсора. Он решил, что это уже "беловик", не вчитывался. Пришел к изготовителю памятника. Тот тоже подошел формально, не особо задумываясь о сути там написанного. Мы со своей стороны не снимаем с себя ответственности, что не перепроверили перед открытием, потому пришлось все переделывать», — рассказал один из инициаторов создания памятника Алексис Александридий.

Советские футболисты в 1943 году участвовали в матче против немцев на оккупированной территории. На мемориале рассказана история этого события: «Немецкое командование объявило, что если вы выиграете, то будете расстреляны. Первый тайм выиграла команда Германии со счетом 3:1. В перерыве капитан команды Александров Константин Афанасьевич сказал: "Ребята, все равно нас расстреляют, будем играть до победного"». В итоге советские футболисты одержали победу со счетом 5:4, забив мячи на последних минутах, а приказ о расстреле так и не был отдан.

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