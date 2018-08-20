Месси упустил звание лучшего футболиста Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал трех кандидатов на звание лучшего игрока сезона-2017/18 в Европе. Список появился на сайте организации.

В число претендентов вошли египетский полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах, хорватский хавбек «Реала» Лука Модрич и португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Обладатель награды определится 30 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Также на мероприятии вручат индивидуальные награды по позициям в Лиге чемпионов-2017/18.

В прошлом сезоне Модрич стал победителем Лиги чемпионов и серебряным призером чемпионата мира. Также хорватский хавбек был признан лучшим игроком ЧМ-2018. Роналду в пятый раз выиграл Лигу чемпионов и в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром турнира. Салах дошел в составе «Ливерпуля» до финала Лиги чемпионов.

Наибольшее количество раз приз УЕФА выигрывал Роналду (2014, 2016, 2017 годы). Дважды приз завоевывал форвард «Барселоны» Лионель Месси (2011, 2015). В этом году аргентинец не попал в шорт-лист премии.

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