Лучший игрок чемпионата мира предпочел деньги «Реала» китайским

Полузащитник Лука Модрич останется в мадридском «Реале». Об этом сообщает As.

По информации источника, хорват сообщил доверенным лицам, что не собирается уходить из клуба, несмотря на слухи о трансфере в миланский «Интер», принадлежащий китайцам. Модрич лишь недоволен своей зарплатой, которая в настоящий момент составляет 6,5 миллионов евро в год. Испанцы готовы предложить ему новый контракт на улучшенных условиях.

Материалы по теме Дитя войны Мальчик из семьи беженцев вырос в мировую звезду. За него просят почти миллиард

Ранее 10 августа сообщалось, что «Интер» предложил полузащитнику четырехлетний контракт, при том что два последних года он смог бы провести в китайской Суперлиге. Указывалось, что Модрич желал покинуть «Реал», потому что нуждался в новом вызове. В составе мадридской команды он уже выиграл все возможные трофеи.

Модрич был признан лучшим футболистом чемпионата мира в России. В составе сборной Хорватии он стал серебряным призером турнира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!