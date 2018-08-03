Оцененный в 750 миллионов евро лучший игрок ЧМ захотел уйти из «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич хочет перейти в миланский «Интер». Об этом сообщает As со ссылкой на публикацию в газете La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Модрич планирует встретиться с президентом «Реала» Флорентино Пересом и попросить продать его в итальянский клуб. Это произойдет после того, как хорват вернется из отпуска. Для полузащитника этот трансфер станет новым вызовом, которого он хочет.

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2 августа Перес, комментируя слухи об уходе Модрича, заявил, что продаст его, только если кто-то заплатит 750 миллионов евро.

Модрич выступает за мадридский «Реал» с 2012 года. За это время с «королевским» клубом полузащитник выиграл чемпионат Испании, кубок Испании, дважды Суперкубок Испании, четыре раза Лигу чемпионов и три раза Суперкубок УЕФА.

На прошедшем чемпионате мира в России Модрич в составе сборной Хорватии стал серебряным призером. Также хавбек был признан лучшим игроком турнира.

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