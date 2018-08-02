Лучшего футболиста чемпионата мира оценили почти в миллиард евро

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес назвал условие, при котором хорватский полузащитник Лука Модрич может покинуть клуб. Его слова приводит Calcio Mercato.

«Уход Модрича возможен в том случае, если кто-то заплатит за него 750 миллионов евро», — заявил Перес. Так президент «Реала» ответил на слухи о том, лидер сборной Хорватии может покинуть мадридский клуб и присоединиться к миланскому «Интеру».

Модрич выступает за мадридский «Реал» с 2012 года. За это время с «королевским» клубом полузащитник выиграл чемпионат Испании, кубок Испании, дважды Суперкубок Испании, четыре раза Лигу чемпионов и три раза Суперкубок УЕФА.

На прошедшем чемпионате мира в России Модрич в составе сборной Хорватии стал серебряным призером. Также хавбек был признан лучшим игроком турнира.

На данный момент самым дорогим трансфером в истории футбола является переход бразильца Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен». Французы заплатили за нападающего 222 миллиона евро.

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