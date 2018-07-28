«Челси» потребовал от «Реала» рекордную сумму за одного из лучших игроков ЧМ

Лондонский футбольный клуб «Челси» потребовал от «Реала» 200 миллионов фунтов стерлингов (224 миллиона евро) за трансфер полузащитника Эдена Азара. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, испанский клуб пока не готов заплатить за игрока такую сумму. Отмечается, что сам Азар хотел бы переехать в Мадрид, однако футболист не оказывает давления на «Челси» в вопросе трансфера.

В случае успешного завершения переговоров бельгиец станет самым дорогим в истории футболистом. На данный момент им является бразилец Неймар, за которого ПСЖ летом прошлого года отдал 222 миллиона евро «Барселоне».

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Азар является одним из кандидатов на замену португальцу Криштиану Роналду, который ушел из «Реала» в «Ювентус» за 100 миллионов евро. На чемпионате мира бельгиец вместе с командой завоевал бронзовые медали и получил «Серебряный мяч». Лучшим игроком турнира признали хорвата Луку Модрича.

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