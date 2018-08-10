Лучшего футболиста ЧМ-2018 поманили китайскими деньгами

Миланский «Интер» готов предложить хорватскому полузащитнику Луке Модричу контракт и возможность продолжить карьеру в китайской Суперлиге. Об этом сообщает Calciomercato.

Руководство «Интера» предложит хорвату четырехлетний контракт, согласно которому последние два сезона игрок будет отправлен в китайский «Цзянсу Сунин». Также существует вариант, при котором Модрич может быть отправлен в Китай и раньше, в том случае если итальянский клуб перестанет в нем нуждаться. 70 процентов акций миланского клуба принадлежат китайской компании Suning Group.

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3 августа стало известно о желании хорватского хавбека покинуть «Реал» ради миланского «Интера». В Мадриде рассчитывают сохранить футболиста в составе.

Модрич был признан лучшим футболистом чемпионата мира в России. В составе сборной Хорватии он стал серебряным призером турнира. В «Реале» игрок выступает с 2012 года. За это время на его счету титул чемпиона Испании, победа в национальном Кубке и четыре победы в Лиге чемпионов.

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