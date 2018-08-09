«Реал» нашел замену лучшему футболисту ЧМ-2018

Мадридский «Реал» рассматривает вариант приобретения датского полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена в случае, если клуб покинет хорват Лука Модрич. Об этом сообщает The Mirror.

В Испании рассчитывают сохранить в команде хорватского полузащитника. Тем не менее, в случае его ухода рассчитывают на Эриксена. Transfermarkt оценивает датчанина в 80 миллионов евро.

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4 августа сообщалось, что в «Реале» готовы рассмотреть предложения по Модричу. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес согласился вести переговоры о продаже полузащитника, если за него будет предложено не менее 60 миллионов евро. Главным претендентом на футболиста считается миланский «Интер».

26-летний Эриксен в сезоне-2017/2018 провел за «Тоттенхэм» 47 матчей во всех турнирах и забил 14 голов. Датчанин четырежды признавался лучшим футболистом своей страны.

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