Президент «Реала» приуныл из-за Роналду и нашел игрока на рекордную сумму

Мадридский «Реал» предложит лондонскому «Тоттенхэму» 250 миллионов евро за нападающего Харри Кейна. Об этом сообщает Don Balon.

Издание пишет, что для президента «Реала» Флорентино Переса это лето оказалось тяжелым. Уход форварда Криштиану Роналду и возможный отъезд Луки Модрича вместе с провалами в переговорах с футболистами ПСЖ Неймаром и Килианом Мбаппе заставили функционера искать «настоящего топ-игрока».

Материалы по теме Роналду ушел из «Реала» За девять лет он выиграл все, что можно. А теперь покорит Италию

В лице Кейна руководство мадридского клуба видит замену Роналду и готово платить ему 30 миллионов евро в год. Отмечается, что уговорить самого игрока и «Тоттенхэм» будет сложно.

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля. В Италии нападающий будет получать 30 миллионов евро в год. За переход форварда клуб заплатил 100 миллионов евро и понес 12 миллионов дополнительных расходов. Португалец играл за «Реал» с 2009 года, забил 451 гол в 438 играх за «королевский клуб», став лучшим бомбардиром в его истории. В составе «Реала» Роналду четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

Кейн в минувшем розыгрыше Премьер-лиги забил 30 мячей в 37 матчах. Он также стал обладателем «Золотой бутсы» на чемпионате мира-2018, забив шесть мячей в семи матчах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!