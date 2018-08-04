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«Реал» согласился продать лучшего игрока чемпионата мира

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Лука Модрич

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес согласился вести переговоры о продаже полузащитника Луки Модрича, если за него будет предложено не менее 60 миллионов евро. Об этом сообщает Football Italia.

Главным претендентом на хорвата является миланский «Интер», который готов заплатить в общей сложности лишь 40 миллионов. Клуб рассчитывает арендовать игрока за 15 миллионов, а в конце сезона-2018/2019 выкупить за 25. «Реал» же готов рассмотреть более выгодное предложение: 25 миллионов евро за аренду и 35 — за трансфер в 2019 году.

Сам Модрич, по данным La Gazzetta dello Sport, хочет перейти в «Интер», потому что желает нового вызова: с «Реалом» он уже выиграл все возможные трофеи. Сообщалось, что после выхода из отпуска он встретится с Пересом, чтобы поговорить о возможном трансфере. 2 августа президент «Реала», комментируя слухи об уходе Модрича, заявил, что продаст его только за 750 миллионов евро.

Хорват выступает за мадридский «Реал» с 2012 года. За это время с «королевским» клубом полузащитник выиграл чемпионат Испании, кубок Испании, дважды Суперкубок Испании, четыре раза Лигу чемпионов и три раза Суперкубок УЕФА.

На прошедшем чемпионате мира в России Модрич в составе сборной Хорватии стал серебряным призером. Также хавбек был признан лучшим игроком турнира.

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