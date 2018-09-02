Путин и Медведев простились с Кобзоном

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев простились с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Об этом сообщает ТАСС с гражданской панихиды, которая прошла в Концертном зале имени Чайковского в Москве.

Глава государства прошел в зал, возложил цветы к гробу и несколько минут простоял, склонив голову. После этого он присоединился к членам семьи Кобзона, которым еще раз выразил свое сочувствие и поддержку, некоторое время побеседовал с вдовой артиста Нинель и другими сочувствующими, пришедшими на траурное мероприятие.

Глава правительства также возложил цветы к гробу певца и почтил его память, склонив голову. Затем он подошел к родным артиста и еще раз выразил им соболезнования. Медведев кратко поговорил со вдовой Кобзона, после чего покинул зал.

Последним на панихиде выступил сын народного артиста Андрей. Он призвал всех присутствующих проститься с его отцом аплодисментами. По его словам, семье и близким артиста «оказали огромную честь лучшие люди нашей страны». «И президент, и премьер, и мэр. Огромное спасибо за помощь [спикеру Госдумы] Вячеславу Викторовичу Володину... Но самым главным для моего отца всегда была любовь зрителей, была поддержка зрителей, аплодисменты и крики "Браво!", когда зал вставал», — сказал он.

Иосиф Кобзон умер в четверг, 30 августа, в возрасте 80 лет. Причиной смерти эстрадного певца стала четвертая стадия рака: он 15 лет боролся с заболеванием. Он будет похоронен на Востряковском кладбище Москвы 2 сентября рядом с могилой его матери.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!