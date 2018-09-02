МВД подсчитало участников согласованных митингов в Москве

Митинги против пенсионной реформы, прошедшие в центре Москвы 2 сентября, собрали почти вдвое меньше участников, чем планировали организаторы. Об этом свидетельствуют данные столичного управления МВД.

Согласно данным полиции, в согласованном мероприятии на проспекте Академика Сахарова приняли участие около шести тысяч человек. Еще одна согласованная акция проходит на Суворовской площади. По подсчетам МВД, там собралось 1,5 тысячи человек. Сообщений о нарушениях не поступало.

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27 августа ТАСС сообщал, что власти Москвы разрешили региональному отделению КПРФ и «Справедливой России» провести митинги в центре города. На проспекте Академика Сахарова ожидалось до 15 тысяч человек, на Суворовской площади — до двух тысяч.

29 августа президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны и объяснил необходимость проведения пенсионной реформы. Глава государства подчеркнул, что оттягивать это решение было нельзя в силу экономических причин, однако ряд изменений и послаблений в предложения правительства внести все же необходимо.

По словам Путина, на период поэтапного повышения пенсионного возраста в России фактически заработает новый правовой режим для всех граждан, попавших под действие реформы.

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