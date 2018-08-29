Правительство отреагировало на предложения Путина по пенсиям

Предложения президента России Владимира Путина по смягчению положений пенсионной реформы требуют от правительства особой ответственности, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Его цитирует РИА Новости в среду, 29 августа.

Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой в максимально короткие сроки представить предложения по реализации пенсионных инициатив Путина.

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Ранее в среду глава государства объявил о смягчении положений пенсионной реформы, которую в середине июня анонсировал Дмитрий Медведев. В телеобращении к гражданам президент сообщил, что власти намерены снизить выход на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет в новой версии.

Путин также заверил, что главная цель изменений — обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы России на долгие годы вперед.

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