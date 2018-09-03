Названы лучшие фильмы о школьниках и школьницах всех времен

Американский журнал Esquire составил список из 25 лучших фильмов о школе в истории кинематографа. Лидером рейтинга стала лента «Клуб "Завтрак"» Джона Хьюза.

Картина вышла в 1985 году и стала культовой. В ней рассказывается о пятерых школьниках, которые в наказание за различные проступки вынуждены провести в школе выходной день и написать сочинение на тему «Кем вы себя представляете?». В ленте сыграли Эмилио Эстевес, Молли Рингуолд и Джадд Нельсон.

На втором месте оказался фильм Ричарда Линклейтера «Под кайфом и в смятении», вышедший в 1993-м. В нем сыграли, в частности, Милла Йовович, Мэттью Макконахи и Бен Аффлек. На третьей строчке — «Беспечные времена в "Риджмонт Хай"» с Шоном Пенном и Дженнифер Джейсон Ли. Картина, снятая режиссером Эми Хекерлинг, вышла в 1982 году.

В топ-10 также попали фильмы «Выскочка», «Бестолковые», «Выходной день Ферриса Бьюллера», «Учителю, с любовью» 1967 года, «Дрянные девчонки», «Баскетбольные мечты» и «Бунтарь без причины» с Джеймсом Дином в главной роли. Помимо этого, кинокритики отметили ленты «Смертельное влечение», «Академия Рашмор» и «Шестнадцать свечей». Завершает рейтинг вышедшая в 2007 году комедия «SuperПерцы».

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