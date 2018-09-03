Крупнейшая со времен холодной войны российская эскадра прошла возле Японии

Эскадра российских военно-морских сил прошла через пролив Лаперуза между Сахалином и Хоккайдо. Министерство обороны Японии насчитало 28 кораблей и назвало эту армаду крупнейшей со времен окончания холодной войны, сообщает в понедельник, 3 сентября, издание Kyodo.

Никаких опасных действий со стороны российского флота японские военные не заметили. В пределы территориальных вод государства корабли не входили.

По данным Минобороны Японии, эскадра состояла из судов обеспечения, эсминца, фрегата и других. Они пересекли пролив в период с вечера 1 сентября по вторую половину 2 сентября примерно в 210 километрах от северного побережья Хоккайдо.

В августе сообщалось, что российское Минобороны усилило группировку боевых кораблей у берегов Сирии в Средиземном море. Отмечается, что она стала самой мощной с начала операции по борьбе с незаконными вооруженными формированиями в республике.

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