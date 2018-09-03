Hermès раскроет тайны изготовления сумок

В Музее Москвы с 5 по 14 сентября пройдет выставка «Hermès За Кулисами», посвященная секретам ремесленного производства известного французского модного дома класса люкс. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 сентября.

Экспозиция будет разделена на девять выставочных зон, каждая из которых посвящена отдельному ремеслу: шорному и швейному делу, росписи по фарфору, изготовлению сумок, седел, шелковых шарфов, галстуков, перчаток и других предметов одежды и аксессуаров. Специалисты Hermès покажут приемы своей работы, ответят на вопросы посетителей и раскроют уникальные технические секреты.

Фото: Hermès 1 /4

Посетители увидят документальный фильм об уже около 30 лет входящей в группу Hermès хрустальной мануфактуре Saint-Louis, основанной в 1586 году, и серию документальных фильмов Фредерика Лафона Footsteps Across the World. Гости смогут принять участие в параллельной выставочной программе: лекциях, семинарах и обсуждениях за круглым столом. Так, исполнительный вице-президент модного дома Оливье Фурье выступит с лекцией на тему «Социальная ответственность и этичный подход к бизнесу».

Материалы по теме «Мне хотелось бы посетить Крым» Парфюмер Кристин Нажель о морских путешествиях и особом российском микроклимате

Дом Hermès основан во Франции в 1837 году шорником Тьерри Эрмесом (Thierry Hermes). Изначально специализировался на шорных изделиях — конской упряжи и седлах, в настоящее время производит аксессуары из кожи и шелка, одежду, обувь, часы, украшения, мебель, предметы интерьера и парфюмерию, в том числе нишевую линию Hermessense.

В апреле 2018 года во время выставки дизайна Salone del Mobile модный дом Hermès представил новую коллекцию предметов интерьера, коллекцию фарфора, текстиля и обоев. Новинки показали в инсталляции, созданной по эскизам Шарлотты Мако-Перельман, одной из двух креативных директоров Atelier Maison Hermès. На декор экспозиции пошло 150 тысяч марокканских плиток ручной работы насыщенных цветов: синего, изумрудного, бордового, охристого.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!