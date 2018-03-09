Женщинам предложили пахнуть миррой и кардамоном

Французский модный дом Hermès пополнил свою нишевую парфюмерную коллекцию Hermessense пятью новыми ароматами, созданными эксклюзивным парфюмером дома Кристин Нажель, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Среди новинок — три туалетные воды и две парфюмерные эссенции. Туалетная вода Myrrhe Églantine построена на нотах мирры и шиповника, Agar Ébène — на нотах агара и пихты, Cèdre Sambac имеет в основе аккорд кедра и жасмина самбак.

Туалетная вода Myrrhe Églantine Фото: Hermès 1 /5

Парфюмерные эссенции Cardamusc и Musc Pallida основаны на доминирующих восточных нотах: первая — на дуэте кардамона и мускуса, вторая — на аккорде мускуса и ириса.

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Все новые ароматы нишевой линии Hermessense адресованы как мужчинам, так и женщинам. Флаконы заключены в футляры из телячьей кожи Sikkim или Swift в цвет кожи на крышке флакона.

Дом Hermès основан во Франции в 1837 году шорником Тьерри Эрмесом (Thierry Hermes). Изначально специализировался на шорных изделиях — конской упряжи и седлах, в настоящее время производит аксессуары из кожи и шелка, одежду, обувь, часы, украшения, мебель, предметы интерьера и парфюмерию, в том числе нишевую линию Hermessense. В 2017 году дом выпустил новый аромат Twilly d’Hermès, созданный Кристин Нажель.

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