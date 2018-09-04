Директор детского сада танцевала на шесте перед воспитанниками и лишилась работы

Директор китайского детского сада станцевала на шесте перед воспитанниками в первый день учебы и лишилась работы. Об этом сообщило издание Coconuts.

Видео с танцовщицами поделился в своем Twitter журналист Майкл Стэндарт (Michael Standaert). Он снял его во время линейки в честь начала учебного года в детском саду города Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая. Мужчина отвел в учебное заведение двух детей четырех и пяти лет.

Жена Стэндарта поговорила с директором, та назвала танцы на шесте «хорошим международным упражнением» и призналась, что выступала вместе с членами своего танцевального коллектива. Позже он встретил в здании детского сада представительницу компании, под эгидой которой работает заведение. Она пообещала уволить директора, но предупредила, что потребуется две недели на поиск замены.

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По данным издания, многие родители возмутились произошедшим, забрали своих детей из детского сада и потребовали вернуть деньги. Матери испугались, что зрелище могло повлиять на психическое здоровье детей, и что они могут начать повторять движения танцовщиц.

Администрация детского сада отправила семьям письма с извинениями. В них было сказано, что на выступление пригласили профессиональных танцоров, но не обговорили с ними детали шоу.

В Китае танцовщицы на шесте в нижнем белье регулярно выступают на мероприятиях вроде свадеб или похорон и даже в храмах. Их приглашают выступать для привлечения посетителей. В 2015 году Министерство культуры страны выступало с инициативой запретить эротические танцы на похоронах.

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